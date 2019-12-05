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Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО
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РИА Новости

Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО

12:36 05.12.2019
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с задержанием продюсера видеоагентства Ruptly на саммите НАТО в Лондоне.
"Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону — внимание! — о терроризме", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
На запрос RT, по словам Симоньян, в НАТО пока не ответили.
"Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка", — заключила она.
Ранее на сайте RT появилась информация, что аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly задержали полицейские, его допросили и обыскали.
Это уже не первый подобный шаг в Великобритании. Так, в июле Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, аргументировав свой отказ тем, "RT и Sputnik распространяют дезинформацию".
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телеканал RTМедиавойныНАТОМаргарита СимоньянМоскваЛондон
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