Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию с задержанием продюсера видеоагентства Ruptly на саммите НАТО в Лондоне.

Telegram-канале . "Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону — внимание! — о терроризме", — написала Симоньян в своем

На запрос RT, по словам Симоньян, в НАТО пока не ответили.

"Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка", — заключила она.

Ранее на сайте RT появилась информация, что аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly задержали полицейские, его допросили и обыскали.