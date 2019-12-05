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Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО
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РИА Новости

Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО

10:46 05.12.2019 (обновлено: 17:54 05.12.2019)
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© AP Photo / Matt DunhamПолицейские во время саммита НАТО в Лондоне
Полицейские во время саммита НАТО в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Лондоне полицейские допросили и обыскали аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly, сообщает телеканал RT.
Сотрудник видеоагентства, прибыв в медиацентр, должен был получить бейдж, однако его попросили подождать. Затем к нему подошел человек в штатском, предъявивший полицейское удостоверение, и попросил дождаться своих коллег.

"Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи", — рассказал продюсер.

По его словам, полиция заявила, что его аккредитация аннулирована.
"Я отвечаю, что это не так, и показываю e-mail. Полицейские настаивают на своем; говорю, что меня об этом не проинформировали, поэтому я приехал и вошел в здание. Минут через 20 полицейские оставили меня в покое", — добавил сотрудник Ruptly.
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"Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону — внимание! — о терроризме. <...> Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В Скотланд-Ярд РИА Новости заявили, что они "не комментируют вопросы безопасности".
"Союз журналистов России выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся с лишением аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly. Мы расцениваем как беспрецедентный факт обыска и допроса журналиста сотрудниками полиции без предъявления официального обвинения", — заявил, в свою очередь, агентству секретарь СЖР Тимур Шафир.
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Это не первый раз, когда Лондон пытается препятствовать деятельности RT. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у канала лицензию на вещание.
Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам RT, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к телеканалу. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но был вынужден признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть". Позже регулятор объявил о результатах проверок. Ofcom посчитал, что RT нарушил вещательный кодекс в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
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В июле Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, аргументировав свой отказ тем, что "RT и Sputnik распространяют дезинформацию". При этом глава МИД Джереми Хант, отвечая позже на вопрос мексиканской журналистки о ситуации с RT и Sputnik, сказал: "Это отличный пример свободного СМИ — тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".
Информационному агентству Sputnik также отказывали в аккредитации: в частности на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала, хотя заявку подали за месяц. Причины своего решения организаторы так и не объяснили.
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Популярные комментарии
А теперь представим себе такую ситуацию, съёмочная группа ВВС или корреспондент Лондонского издания Time, приходит на пресс конференцию, ну скажем Путина, ждёт вместе со всеми подтверждения аккредитации и вдруг к ним или к нему, подходит штатский, предъявляет удостоверение полиции и спрашивает: " какова цель вашего тут нахождения", после чего проводится обыск (личный досмотр) и делается заявление, что его или их аккредитация аннулирована в связи с подозрением в терроризме. При чем никаких объяснений или фактов на эту тему не предъявляется. А по прошествии некоторого времени их или его просто отпускают, без извинений и без каких либо объяснений причин задержания. И какова будет реакция на эти действия даже не ВВС или Time, а вообще в "свободных" СМИ Европы и США и конечно же Западных политиков. Вой поднялся бы несусветный. А здесь тишина и все в пределах нормы. Так у кого же двойные стандарты? И у кого странные взгляды на основы демократии?
5 декабря, 11:47
JCJonnJr Carter
2700001
Мне одному интересно, что делают на таких мероприятиях журналисты, зная, что им обязательно устроят провокацию? Прекращайте! Начинайте работать как ваши "коллеги" из западных СМИ. Не обязательно присутствовать, главное создать такую новость, чтобы потом замучились оправдываться. А то выскажут правду, тут и оправдываться вроде не о чем. А тут поле деятельности просто необъятное. Поря применять их же "оружие"!
5 декабря, 11:48
Супер Марио
510006
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