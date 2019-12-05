Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО

"Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи", — рассказал продюсер.
"Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону — внимание! — о терроризме. <...> Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.