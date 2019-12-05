Лондонская полиция задержала продюсера Ruptly перед саммитом НАТО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Лондоне полицейские допросили и обыскали аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly, сообщает В Лондоне полицейские допросили и обыскали аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly, сообщает телеканал RT.

Сотрудник видеоагентства, прибыв в медиацентр, должен был получить бейдж, однако его попросили подождать. Затем к нему подошел человек в штатском, предъявивший полицейское удостоверение, и попросил дождаться своих коллег.

"Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи", — рассказал продюсер.

По его словам, полиция заявила, что его аккредитация аннулирована.

"Я отвечаю, что это не так, и показываю e-mail. Полицейские настаивают на своем; говорю, что меня об этом не проинформировали, поэтому я приехал и вошел в здание. Минут через 20 полицейские оставили меня в покое", — добавил сотрудник Ruptly.

В Североатлантический альянс направили официальный запрос, но пока на него не ответили, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Продюсера нашего видеоагентства Ruptly, аккредитованного на саммит НАТО в Лондоне, прямо на саммите задержала полиция. Обыскали, допросили, проверили все журналистские документы и сообщили, что его аккредитация аннулирована. По закону — внимание! — о терроризме. <...> Не знаю, как там у самих натовцев дела обстоят, но мы на работу террористов не берем. Есть у нас такая фишка", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В Скотланд-Ярд РИА Новости заявили, что они "не комментируют вопросы безопасности".

"Союз журналистов России выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся с лишением аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly. Мы расцениваем как беспрецедентный факт обыска и допроса журналиста сотрудниками полиции без предъявления официального обвинения", — заявил, в свою очередь, агентству секретарь СЖР Тимур Шафир.

Это не первый раз, когда Лондон пытается препятствовать деятельности RT. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у канала лицензию на вещание.

Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам RT, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к телеканалу. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но был вынужден признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть". Позже регулятор объявил о результатах проверок. Ofcom посчитал, что RT нарушил вещательный кодекс в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.

В июле Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, аргументировав свой отказ тем, что "RT и Sputnik распространяют дезинформацию". При этом глава МИД Джереми Хант, отвечая позже на вопрос мексиканской журналистки о ситуации с RT и Sputnik, сказал: "Это отличный пример свободного СМИ — тот факт, что вы задаете мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства".