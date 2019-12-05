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ГИБДД отказалась от заранее известных маршрутов в экзамене на права
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РИА Новости

ГИБДД отказалась от заранее известных маршрутов в экзамене на права

15:14 05.12.2019 (обновлено: 20:44 05.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B"
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В практическом экзамене для получения прав будут изменены маршруты, экзаменатор теперь будет сам выбирать направление движения, сообщил журналистам замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.
"Изменятся маршруты проведения экзаменов. Если в настоящее время у нас заранее разработаны маршруты, причём они заранее известны и заранее обкатываются кандидатами в водители. Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов, маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен, на этом маршруте должны быть соблюдены все требования. Экзаменатор в ходе движения по маршруту сам выбирает направление движения", - сказал Гиляков.
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По его словам, с 1 октября 2020 года экзаменатор будет проверять навыки управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения, в том числе и те навыки, которые раньше кандидаты сдавали на площадке.
Гиляков уточнил, что выполнение элементов площадки будет проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения, на участке дорог с малоинтенсивным движением, или в улицах с тупиковым движением.
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