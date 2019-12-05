ГИБДД отказалась от заранее известных маршрутов в экзамене на права

"Изменятся маршруты проведения экзаменов. Если в настоящее время у нас заранее разработаны маршруты, причём они заранее известны и заранее обкатываются кандидатами в водители. Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов, маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен, на этом маршруте должны быть соблюдены все требования. Экзаменатор в ходе движения по маршруту сам выбирает направление движения", - сказал Гиляков.