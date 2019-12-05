Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.

Законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе Еленой Ямпольской . Они поясняли, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от вредной информации") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+".

Текст законопроекта был переработан депутатами ещё до первого чтения с учётом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

"Коллеги, хочу еще раз особо обратить ваше внимание на то, что 18+ в нашем законопроекте является строгим запретительным отсечением, и ответственность за неисполнение наступает везде и всегда. Никаких послаблений с этой точки зрения мы не делаем. Для кинопроката мы прописываем две возможные ситуации: когда у фильма есть прокатное удостоверение — тут все очевидно, и когда фильм демонстрируется без прокатного удостоверения. В таком случае ценз 18+ должен быть указан на афише, билете, выведен на экран", - сказала Ямпольская на пленарном заседании.

Согласно новой редакции законопроекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронной форме или с помощью любой другой удобной формы.

Ямпольская ранее на одном из заседаний комитета сообщала, что ко второму чтению планируется проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от неё фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.