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Культура
2019-12-05T15:02+0300
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Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
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РИА Новости

Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки

15:02 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
Законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе Еленой Ямпольской. Они поясняли, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от вредной информации") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+".
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Текст законопроекта был переработан депутатами ещё до первого чтения с учётом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).
"Коллеги, хочу еще раз особо обратить ваше внимание на то, что 18+ в нашем законопроекте является строгим запретительным отсечением, и ответственность за неисполнение наступает везде и всегда. Никаких послаблений с этой точки зрения мы не делаем. Для кинопроката мы прописываем две возможные ситуации: когда у фильма есть прокатное удостоверение — тут все очевидно, и когда фильм демонстрируется без прокатного удостоверения. В таком случае ценз 18+ должен быть указан на афише, билете, выведен на экран", - сказала Ямпольская на пленарном заседании.
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Согласно новой редакции законопроекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры, организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронной форме или с помощью любой другой удобной формы.
Ямпольская ранее на одном из заседаний комитета сообщала, что ко второму чтению планируется проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от неё фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.
"Принятый сегодня в первом чтении законопроект позволит уйти от избыточной возрастной маркировки произведений искусства и литературы. Порой доходит до абсурда, когда, например, ограничение "16+" и "18+" ставится на произведения из школьной программы. Тем самым, дети фактически лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой классики", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что этот законопроект – результат совместной работы Госдумы и творческого сообщества.
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