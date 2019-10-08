В России появится новая возрастная маркировка

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Текст законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).

Законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. В пояснительной записке отмечалось, что "формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию") вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции "18+", то есть запрещенной для детей". В связи с этим депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законы, уточняющие механизмы, которые регулируют доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.

На проект поступил официальный отзыв правительства Российской Федерации, в котором указано, что законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.

Рекомендации вместо маркировки

"В новой редакции законопроекта предлагается механизм доведения до граждан информации о рекомендуемом возрасте доступа граждан к произведениям литературы и искусства, иным культурным ценностям и культурным благам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно новой редакции законопроекта, при распространении произведений литературы и искусства, включая демонстрацию фильмов музеями, дворцами культуры, театрами, концертными организациями, цирками и другими учреждениями культуры организаторы вправе размещать информацию о рекомендуемом возрасте для просмотра любым способом: на афишах, билетах, на экране, в электронной форме или с помощью любой другой удобной форме.

"Информация может быть выражена словосочетаниями "для семейного чтения", "для семейного просмотра", "для семейного посещения", "для дошкольников", "для детей младшего школьного возраста", "для детей среднего школьного возраста", "для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и иными любыми сходными по смыслу словосочетаниями", - говорится в тексте законопроекта.

Что еще нового

Изначально проект также предусматривал, что в случаях включения произведений литературы в примерные основные образовательные программы школ, такие произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Также предлагалось распространять книги из примерных образовательных программ без знака информационной продукции. Новой редакцией законопроекта уточнены названия образовательных программ.

Старая редакция предусматривала, что информационная продукция из категории 18+ может распространяться в детских организациях, но не среди детей. Из новой редакции это положение изъято, как не позволяющее в полной мере обеспечить защиту детей от вредоносной информации.

Помимо этого, старая версия законопроекта предлагала освободить от возрастной маркировки фильмы, созданные до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Это положение также изъято из новой редакции.

"Новая редакция законопроекта позволит избежать неоднозначного трактования Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" при его правоприменении", - сказала РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.