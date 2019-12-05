Новые технологии не заменят учителей, заявил спецпредставитель Путина

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Современные технологии не заменят учителей, а упростят им работу, рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Современные технологии, те, в которые мы инвестируем, развиваем, и AI в области образования должен не заменить учителя, а позволить учителю наконец-то заниматься прямым своим делом, а именно учить детей, а не писать отчеты, проверять работы, проверять посещаемость в классе и то, что ребенок должен прочитать вечером и про что он должен отчитаться утром. В этом смысле современные технологии должны освободить учителя от того отчетного рабства, в котором он сегодня находится, а ни в коем случае не заменить его", - сказал он в ходе выступления на пресс-конференции в рамках форуме "Глобальное технологическое лидерство".
Песков отметил, что тема игрофикации образования сильно преувеличена. "Ключевым фактором успеха, помимо мягких навыков, мотивации и игр, являются глубокие фундаментальные знания, которые нужно давать, в том числе заставляя детей учиться. Идея, что все знания находятся в смартфоне и поэтому знаниям учить не надо, - глубоко ложная, порочная и вредная для страны", - считает он.