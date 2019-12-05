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Новые технологии не заменят учителей, заявил спецпредставитель Путина
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РИА Новости

Новые технологии не заменят учителей, заявил спецпредставитель Путина

14:45 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМеждународный форум «Открытые инновации - 2018". День второй
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Современные технологии не заменят учителей, а упростят им работу, рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Современные технологии, те, в которые мы инвестируем, развиваем, и AI в области образования должен не заменить учителя, а позволить учителю наконец-то заниматься прямым своим делом, а именно учить детей, а не писать отчеты, проверять работы, проверять посещаемость в классе и то, что ребенок должен прочитать вечером и про что он должен отчитаться утром. В этом смысле современные технологии должны освободить учителя от того отчетного рабства, в котором он сегодня находится, а ни в коем случае не заменить его", - сказал он в ходе выступления на пресс-конференции в рамках форуме "Глобальное технологическое лидерство".
Песков отметил, что тема игрофикации образования сильно преувеличена. "Ключевым фактором успеха, помимо мягких навыков, мотивации и игр, являются глубокие фундаментальные знания, которые нужно давать, в том числе заставляя детей учиться. Идея, что все знания находятся в смартфоне и поэтому знаниям учить не надо, - глубоко ложная, порочная и вредная для страны", - считает он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Вчера, 13:58
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