РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T14:44+0300
https://ria.ru/20191205/1562006355.html
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/58/1562005868_2:0:742:416_1036x0_80_0_0_7c6e213637085621e236f7b0107bbd8a.jpg
РИА Новости

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

14:44 05.12.2019
1485
© Фото : МВД по Республике Марий ЭлДТП на трассе в Республике Марий Эл. 5 декабря 2019
ДТП на трассе в Республике Марий Эл. 5 декабря 2019
© Фото : МВД по Республике Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетняя девочка, погибли в ДТП на трассе в Республике Марий Эл, сообщает региональное управление МВД.
Два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погибли три человека, произошли в четверг около 12.10 на 134 километре автодороги "Вятка" в Оршанском районе Марий Эл с интервалом в несколько минут.
"Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Spark, не справился с управлением и съехал в кювет. Через несколько минут на этом же месте произошло столкновение двух автомобилей Chevrolet Aveo и Toyota. По предварительным данным, в результате второй аварии погибли 33-летняя женщина-водитель и две пассажирки Chevrolet Aveo, среди которых 7-летняя девочка. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Марий Эл.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
100433
Обсудить 0
Марий ЭлПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции
В Мордовии росгвардейцы спасли попавшего в ДТП водителя
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Полиция
В Кировской области три человека погибли в ДТП
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Автомобили скорой помощи
В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Последствия ДТП на трассе в Пермском крае около города Чернушка
В Пермском крае четыре человека погибли при столкновении легковушек
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Момент массового ДТП в Петербурге
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Автомобиль Следственного комитета РФ
Осужденный пожизненно экс-милиционер признался в убийстве в Петербурге
Автомобили скорой помощи
В МВД уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге
Капельницы
В Уфе умер один из пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой
Врач скорой медицинской помощи
В Уфе три человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции в отношении России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
Лента новостейМолния