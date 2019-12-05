В Марий Эл три человека погибли в ДТП

Два дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых погибли три человека, произошли в четверг около 12.10 на 134 километре автодороги "Вятка" в Оршанском районе Марий Эл с интервалом в несколько минут.

"Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Spark, не справился с управлением и съехал в кювет. Через несколько минут на этом же месте произошло столкновение двух автомобилей Chevrolet Aveo и Toyota. По предварительным данным, в результате второй аварии погибли 33-летняя женщина-водитель и две пассажирки Chevrolet Aveo, среди которых 7-летняя девочка. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Марий Эл.