В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими

Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко считает, что на данный момент нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, для этого Верховная рада должна принять специальный закон. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству.