В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими

КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Лондоне заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко считает, что на данный момент нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, для этого Верховная рада должна принять специальный закон. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству.
"Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года", — цитирует Ермака интернет-издание "Новости Донбасса".
При этом Ермак надеется, что вопросы обеспечения безопасности перед выборами на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и допуска к ним украинских СМИ и кандидатов будет обсуждаться во время саммита в "нормандском формате" (Украина, РФ, Франция, Германия) 9 декабря в Париже.
Также, по его словам, выборы обязательно должны проходить при участии ОБСЕ. "И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", - сообщил Ермак.