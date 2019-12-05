Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии. Запись опубликована в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии. Запись опубликована в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как Audi A7 заносит влево, машина врезается в светофор, а затем в другие автомобили. Всего пострадали 13 машин.
ДТП произошло утром в четверг на Выборгском шоссе. По данным "Пятого канала", девушка взяла Audi A7 для тест-драйва, однако из-за высокой скорости не справилась с управлением. Она и ее пассажир получили травмы средней тяжести.
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