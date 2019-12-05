РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T18:26+0300
https://ria.ru/20191205/1562001881.html
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/15/1562001524_127:0:1279:648_1036x0_80_0_0_1277353bec3e6dbec6723a5b34808fb7.png
РИА Новости
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии. Запись опубликована в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
2019-12-05T13:46+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/15/1562001524_127:0:1279:648_1200x0_80_0_0_f643c70cd7439b2499fe525a45c19578.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/156200/15/1562001524_415:0:1279:648_1200x0_80_0_0_ecd56164072a71003b8d589005b31041.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/15/1562001524_631:0:1279:648_1200x0_80_0_0_dae333deef2351b54c4bde338be9c9de.png

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

13:46 05.12.2019 (обновлено: 18:26 05.12.2019)
68571
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии. Запись опубликована в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как Audi A7 заносит влево, машина врезается в светофор, а затем в другие автомобили. Всего пострадали 13 машин.
ДТП произошло утром в четверг на Выборгском шоссе. По данным "Пятого канала", девушка взяла Audi A7 для тест-драйва, однако из-за высокой скорости не справилась с управлением. Она и ее пассажир получили травмы средней тяжести.
11281098061
Обсудить 17
Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Обычный тест. Машина не держит вектор. Девушка здесь ни при чём. Заявленные производителем характеристики не соответствуют действительности.
5 декабря, 14:11
vvab6
92300014
А вы видели как она разогналась? Плохая дорога, камень под колесо, отсутствие опыта и привет.
5 декабря, 14:54
ИЧИван Чемоданов
3611000
Рекомендуем
Самолет в аэропорту Шереметьево
СМИ сообщили о посадке в Хабаровске лайнера с обледеневшим шасси
Сотрудник ДПС
В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 13 автомобилями в Петербурге
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Аэропорт Хабаровска
В Хабаровске сняли с самолета группу слишком пьяных пассажиров
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Взрыв газа в жилом доме в городе Шчырке, Польша. 4 декабря 2019
Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек
Младенец
В Подмосковье родился мальчик Король Лев
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев рассказал о своем самом сложном решении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
Лента новостейМолния