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Религия и мировоззрение
2019-12-05T14:35+0300
https://ria.ru/20191205/1562001466.html
Суррогатное материнство не равно воле Божией, заявил Легойда
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РИА Новости

Суррогатное материнство не равно воле Божией, заявил Легойда

13:40 05.12.2019 (обновлено: 14:35 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в рамках продолжения дискуссии по вопросу суррогатного материнства назвал богословски необоснованным тезис о несоответствии положений "Основ социальной концепции" и позиции Церкви воле Божией, выраженной в заповеди "плодитесь и размножайтесь".
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В Церкви в ответ на это заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.
"Свобода дарована человеку Богом, и воля Божия не отменяет право выбора человека в пользу добра или зла. Богохульством было бы сказать, что на мировые войны, страдания детей, угнетение слабых – есть воля Божия, на это есть только злая воля человека", - подчеркнул представитель Церкви.
По его словам, человек может направить свою свободу на удовлетворение своих нравственно сомнительных желаний, в том числе желания получить "своего" ребенка любой ценой, и в этом преуспеть. Но успех в каком-либо человеческом предприятии, отметил Легойда, "не означает, что Бог его одобрил, ведь и злодеи преуспевают". "Для оценки наших собственных поступков нам дана совесть и Божественное откровение, и думаю, что прибегшие к "услуге" деторождения уже обличаемы своей совестью, иначе они бы не искали одобрения своего поступка", - пояснил он.
"Церковь убеждена, что, идя против воли Божией, в том числе нанимая тело другой женщины для исполнения функции деторождения, человек не получит желаемого счастья, иначе бы мы бы не предупреждали о безнравственности такого выбора. Но Бог принимает и покаяние поступивших таким образом", - добавил глава синодального отдела.
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Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
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Абсолютизация заповеди о размножении, продолжил Легойда, не находит подтверждения в христианском вероучении, деторождение не может достигаться любой ценой. Кроме того, напомнил он, Церковь никогда не осуждала те пары, которые не могут иметь детей, они являются полноценными семьями, и "Бог любит их не меньше остальных".
"Толкование Библии – это наука, которая требует глубочайших познаний. Если игнорировать традиции прочтения Священного Писания, то получится, что многочисленные экстремисты, которые опираются на якобы "незамутненное" своими общинами, собственное понимание религиозных текстов, тоже имеют право на богословское мнение", - заявил представитель Русской церкви.
При этом он напомнил, что "Основы социальной концепции" – это "не публицистический текст группы верующих, а вероучительный документ, основанный на изучении и обобщении многосотлетней христианской традиции", и "не удивительно, что его положения по вопросу суррогатного материнства совпадают с позицией иных Православных Церквей, Римско-Католической Церкви и некоторых консервативных протестантов".
"Позицию о нравственной недопустимости суррогатного материнства разделяют сотни миллионов христиан и представителей иных религий по всему миру. В некоторых развитых странах Западной Европы христианам удалось отстоять законодательный запрет суррогатного материнства, в России этого сделать пока не удается", - заключил Легойда.
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьДмитрий Киселеврелигия
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