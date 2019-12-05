В ДНР заявили о завершении мероприятий по отводу сил у Петровского

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика закончила все мероприятия на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское, о чем представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уведомили миссию ОБСЕ.
"Сегодня, 5 декабря, на основании договоренностей, достигнутых контактной группой в рамках возобновления обязательств сторон по реализации рамочного решения, руководитель представительства ДНР в СЦКК передал в СММ ОБСЕ официальное уведомление о завершении всех мероприятий в соответствии с утвержденным планом графиком устранения нарушений на участке разведения сил и средств №3 в районе населенного пункта Петровское", - заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Представитель ДНР в СЦКК добавил, что на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское со стороны ДНР в полном объеме завершен демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. "Демонтированы сто метров траншей, а также две стрелковые ячейки", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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