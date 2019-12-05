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У Курил произошло третье за день землетрясение
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РИА Новости

У Курил произошло третье за день землетрясение

13:26 05.12.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Третье за день землетрясение зарегистрировали сейсмологи в четверг, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в четверг в 19.49 (11.49 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.4 градуса северной широты и 147.8 градуса восточной долготы – в 168 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее информации, подземные толчки жители Курильских островов не ощутили.
Первые два землетрясения имели магнитуду 4,9 и 5,2.
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