У Курил произошло третье за день землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 дек – РИА Новости. Третье за день землетрясение зарегистрировали сейсмологи в четверг, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в четверг в 19.49 (11.49 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.4 градуса северной широты и 147.8 градуса восточной долготы – в 168 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее информации, подземные толчки жители Курильских островов не ощутили.
Первые два землетрясения имели магнитуду 4,9 и 5,2.