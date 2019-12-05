У Курил произошло третье за день землетрясение

"Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в четверг в 19.49 (11.49 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.4 градуса северной широты и 147.8 градуса восточной долготы – в 168 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.