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В галерее "Триумф" пройдет выставка азербайджанского искусства
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РИА Новости

В галерее "Триумф" пройдет выставка азербайджанского искусства

16:05 05.12.2019
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© предоставлена пресс-службой галереи "Триумф"Галерея "Триумф"
Галерея Триумф
© предоставлена пресс-службой галереи "Триумф"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Галерея "Триумф" представит десятую выставку из проекта EXTENSION, в этот раз она будет посвящена азербайджанскому искусству, сообщает пресс-служба галереи.
В "Extension.AZ. Бархатные признания" примут участие пятнадцать художников из Азербайджана разных поколений: Агиль Абдуллаев, Тора Агабаева, Фаиг Ахмед, Орхан Гусейнов, Махаббат Казымова, Медина Касимова, Назрин Мамедова, Сурайя Муганлы, Нияз Наджафов, Вюсал Рагим, Марал Рахманзаде, Айдан Салахова, Фархад Фарзали, Ирина Эльдарова и Зарнишан Юсиф.
Их работы в разных техниках были отобраны куратором Асли Самадовой и галереей "Триумф" из коллекции Садагет Хайял-Кушку. Успешный менеджер мультинациональной нефтяной компании, она собирает произведения искусства и поддерживает женщин-художниц.
Выставка пройдет в галерее "Триумф" с 20 декабря по 19 января.
Проект Extension ("Расширение") — серия групповых выставок, посвященных искусству стран, которые мало знакомы российскому зрителю. Каждая выставка сопровождается образовательной программой, включающей в себя лекции, встречи, мастер-классы и каталог.
В серии EXTENSION уже состоялись следующие выставки: "Художники из Восточной и Западной Румынии", "Современное искусство Южной Кореи", "Тегеран. Столица заглавными буквами", посвященная иранскому искусству, " Рефлексия. Взгляд внутрь / изнутри " о современных художественных практиках Эстонии, "Встреча с самим собой", представившая латвийскую сцену, "Конец света в таинственном лесу" о современном искусстве в Финляндии, а также "Модель консенсуса", показавшая современное искусство в Нидерландах.
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