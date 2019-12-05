В галерее "Триумф" пройдет выставка азербайджанского искусства

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Галерея "Триумф" представит десятую выставку из проекта EXTENSION, в этот раз она будет посвящена азербайджанскому искусству, сообщает пресс-служба галереи.

В "Extension.AZ. Бархатные признания" примут участие пятнадцать художников из Азербайджана разных поколений: Агиль Абдуллаев, Тора Агабаева, Фаиг Ахмед, Орхан Гусейнов, Махаббат Казымова, Медина Касимова, Назрин Мамедова, Сурайя Муганлы, Нияз Наджафов, Вюсал Рагим, Марал Рахманзаде, Айдан Салахова, Фархад Фарзали, Ирина Эльдарова и Зарнишан Юсиф.

Их работы в разных техниках были отобраны куратором Асли Самадовой и галереей "Триумф" из коллекции Садагет Хайял-Кушку. Успешный менеджер мультинациональной нефтяной компании, она собирает произведения искусства и поддерживает женщин-художниц.

Выставка пройдет в галерее "Триумф" с 20 декабря по 19 января.

Проект Extension ("Расширение") — серия групповых выставок, посвященных искусству стран, которые мало знакомы российскому зрителю. Каждая выставка сопровождается образовательной программой, включающей в себя лекции, встречи, мастер-классы и каталог.