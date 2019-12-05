В Забайкалье 96-летняя пенсионерка доказала статус ветерана войны

"У нас есть документы 1993 года о том, что она обращалась в соответствующие органы за этим статусом. Возможно, и раньше кто-то вёл эту работу безуспешно... На основании полученных документов в настоящее время престарелой женщине присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны", – рассказали в пресс-службе.