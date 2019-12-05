В Забайкалье 96-летняя пенсионерка доказала статус ветерана войны

ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края помогла 96-летней местной жительнице получить статус ветерана Великой Отечественный войны, которого женщина добивалась с 1993 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
"У нас есть документы 1993 года о том, что она обращалась в соответствующие органы за этим статусом. Возможно, и раньше кто-то вёл эту работу безуспешно... На основании полученных документов в настоящее время престарелой женщине присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны", – рассказали в пресс-службе.
Как установила прокуратура, пенсионерка в 1942-1945 годы работала в головном ремонтно-восстановительном поезде №31 в тылу действующих фронтов. Подтверждение этому ведомство нашло в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
Сейчас женщина уже получила удостоверение ветерана, добавили в ведомстве.