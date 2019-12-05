РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T13:04+0300
https://ria.ru/20191205/1561998086.html
В Забайкалье 96-летняя пенсионерка доказала статус ветерана войны
https://cdn21.img.ria.ru/images/152022/03/1520220382_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_98fbabffe5c3cd1bf0c6d808eba59e77.jpg
РИА Новости

В Забайкалье 96-летняя пенсионерка доказала статус ветерана войны

13:04 05.12.2019
1472
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края помогла 96-летней местной жительнице получить статус ветерана Великой Отечественный войны, которого женщина добивалась с 1993 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
"У нас есть документы 1993 года о том, что она обращалась в соответствующие органы за этим статусом. Возможно, и раньше кто-то вёл эту работу безуспешно... На основании полученных документов в настоящее время престарелой женщине присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны", – рассказали в пресс-службе.
Как установила прокуратура, пенсионерка в 1942-1945 годы работала в головном ремонтно-восстановительном поезде №31 в тылу действующих фронтов. Подтверждение этому ведомство нашло в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
Сейчас женщина уже получила удостоверение ветерана, добавили в ведомстве.
Ветераны на Балу победителей в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
8 мая, 09:12День Победы-2019
В моногородах ветераны ВОВ смогут ездить бесплатно на социальном такси
1920242
Обсудить 1
ОбществоЗабайкальский крайНерчинский районЧита
Рекомендуем
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
Украинские военные
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Председатель ОБСЕ назвал ремонт моста в Станице Луганской чудом
Компьютер
Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР
Донбасс
В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирку упавшего с моста автобуса по ошибке посчитали погибшей
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
В Госдуме назвали возможные последствия высылки дипломатов из Германии
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Украинские военные
В ЛНР зафиксировали ведение огня силовиками по своим позициям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск не виноват в провале договоренностей о поставках газа
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
Лента новостейМолния