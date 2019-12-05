Медведев рассказал про торговые отношения с Евросоюзом

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Европейский союз , так как не Россия была их инициатором, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.

Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя.

"Человечество вообще бы исчезло, если в конечном случае, в исторической перспективе не было бы все хорошо. Я думаю, что и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас", - сказал премьер-министр.

"Мы исходим из того, что торговые отношения должны быть многовекторными. Чем больше стран с нами в торговых отношениях состоит – тем лучше. Думаю, что нужно набраться мужества и признать некоторые ошибки и выйти в плоскость нормализации отношений", - пояснил Медведев.

Он напомнил, что сейчас в Европейском союзе и в Еврокомиссии появилась новая команда, у которой есть шансы все это исправить, если они этого захотят.