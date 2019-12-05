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2019-12-05T13:09+0300
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Медведев рассказал про торговые отношения с Евросоюзом
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РИА Новости

Медведев рассказал про торговые отношения с Евросоюзом

12:36 05.12.2019 (обновлено: 13:09 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Европейский союз, так как не Россия была их инициатором, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.
Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя.
"Человечество вообще бы исчезло, если в конечном случае, в исторической перспективе не было бы все хорошо. Я думаю, что и торговые войны закончатся, и всякого рода ограничения будут сняты, но нам нужно жить сейчас", - сказал премьер-министр.
"Мы исходим из того, что торговые отношения должны быть многовекторными. Чем больше стран с нами в торговых отношениях состоит – тем лучше. Думаю, что нужно набраться мужества и признать некоторые ошибки и выйти в плоскость нормализации отношений", - пояснил Медведев.
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Он напомнил, что сейчас в Европейском союзе и в Еврокомиссии появилась новая команда, у которой есть шансы все это исправить, если они этого захотят.
"Как мы неоднократно говорили – не мы эту "войнушку" начали и не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие. Тогда все можно вернуть в нормальное русло", - резюмировал премьер-министр.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевЕвросоюзРоссияВ мире
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