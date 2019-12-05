В Госдуме опровергли сообщения о подорожании ОСАГО

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тарифы Тарифы ОСАГО не могут вырасти на 30 процентов, возможно только их подорожание на уровень инфляции, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях.

Так он прокомментировал публикацию "Известий" , в которой говорится, что полис ОСАГО может подорожать почти на треть в случае отмены коэффициента мощности двигателя.

"Этого не будет, я ответственно это заявляю, на 30 процентов тариф точно не повысится, максимум, если это произойдет, то на уровень инфляции, то есть меньше четырех процентов", — сказал Аксаков.

Он предположил, что такие сообщения появляются только для того, чтобы взбудоражить людей перед парламентскими слушаниями по ОСАГО.

В начале года стартовал первый этап реформы ОСАГО: тарифный коридор (базовую ставку, на основе которой рассчитывается стоимость полиса) расширили вверх и вниз на 20 процентов. Таким образом, теперь он составляет от 2746 до 4942 рублей.

Законопроект по второму этапу реформы ОСАГО Госдума планировала рассмотреть в октябре, но этого не произошло, потому что депутаты высказали опасения по поводу роста тарифов. В частности, обеспокоенность вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента , о повышении предельного возмещения за вред жизни или здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей и о расширении тарифного коридора.