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Косачев проведет переговоры с Нино Бурджанадзе
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РИА Новости

Косачев проведет переговоры с Нино Бурджанадзе

12:21 05.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 6 декабря проведет встречу с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Переговоры пройдут в здании Совфеда.
Акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра Грузии главу МВД Георгия Гахария у здания парламента в Тбилиси
17 ноября, 20:12Сказано в эфире
Бурджанадзе о протестах в Тбилиси: здесь нет руки Кремля!В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии, они протестуют в центре города и требуют отставки властей. Лидер партии "Демократическое движение ‒ Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik объяснила происходящие в столице страны события.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевНино БурджанадзеРоссияВ мире
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