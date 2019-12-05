Косачев проведет переговоры с Нино Бурджанадзе

Бурджанадзе о протестах в Тбилиси: здесь нет руки Кремля! В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии, они протестуют в центре города и требуют отставки властей. Лидер партии "Демократическое движение ‒ Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik объяснила происходящие в столице страны события.