Косачев проведет переговоры с Нино Бурджанадзе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 6 декабря проведет встречу с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Переговоры пройдут в здании Совфеда.
17 ноября, 20:12Сказано в эфиреБурджанадзе о протестах в Тбилиси: здесь нет руки Кремля!В Тбилиси оппозиционеры перекрыли все входы в парламент Грузии, они протестуют в центре города и требуют отставки властей. Лидер партии "Демократическое движение ‒ Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik объяснила происходящие в столице страны события.