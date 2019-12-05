Адвокат раскритиковал идею о правилах освещения работы судов для СМИ

"Когда власть не приемлет никаких критических замечаний в свой адрес от общества, от представителей прессы - это, мне кажется, плохая идея. И это не новый шаг по пути к демократии, а шаг по пути к закручиванию гаек", - сказал Краснов РИА Новости.

Адвокат отметил, что именно СМИ, журналисты являются "такой совестью страны, рупором, который позволяет вскрывать определенные проблемы, не дать им остаться под ковром, не дать возможность власти их сокрыть". Собеседник выразил мнение, что если исчезнет и этот канал, позволяющий вскрывать проблемы, то это будет правой котел, который взорвется, если его запечатать и пар не будет выходить.