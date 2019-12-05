Адвокат раскритиковал идею о правилах освещения работы судов для СМИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Адвокат, специалист по правовым вопросам движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов раскритиковал предложение Совета судей по разработке правил освещения деятельности судов для СМИ, назвав их "шагом к закручиванию гаек".
Ранее "Ведомости" со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы сообщили, что Совет судей предлагает разработать для СМИ правила освещения деятельности судов, ввести ответственность для журналистов за давление на суд и продвижение интересов через публикацию негативных материалов о судебных органах.
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"Когда власть не приемлет никаких критических замечаний в свой адрес от общества, от представителей прессы - это, мне кажется, плохая идея. И это не новый шаг по пути к демократии, а шаг по пути к закручиванию гаек", - сказал Краснов РИА Новости.
Адвокат отметил, что именно СМИ, журналисты являются "такой совестью страны, рупором, который позволяет вскрывать определенные проблемы, не дать им остаться под ковром, не дать возможность власти их сокрыть". Собеседник выразил мнение, что если исчезнет и этот канал, позволяющий вскрывать проблемы, то это будет правой котел, который взорвется, если его запечатать и пар не будет выходить.