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"Ведомости": судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
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РИА Новости

"Ведомости": судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

09:05 05.12.2019 (обновлено: 11:51 05.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
Среди предлагаемых мер защиты — разработка нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. В частности, предлагается внедрить механизм защиты от "дискредитации судебной власти" и привлекать СМИ к ответственности за "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".
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Под негативными материалами подразумевается "необоснованная критика" и "умаление авторитета судебной власти", которые подрывают доверие общества к процессу отправления правосудия. В комиссии Совета судей по связям с государственными органами и общественными организациями пояснили изданию, что пока не готовы сказать, какие именно меры подразумевают авторы документа.
Осенью Мосгорсуд заявил о "травле" судьи Тверского суда Алексея Криворучко, который приговорил актера Павла Устинова за вывихнутое плечо омоновца на несанкционированной акции 3 августа к трем годам колонии (позже Мосгорсуд заменил наказание на год условно).
В отношении двух пользователей социальных сетей, которые размещали посты с критикой судьи, возбудили уголовные дела об экстремизме и об угрозе убийством. К СМИ никаких претензий не поступало.
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Павел УстиновАлексей КриворучкоСовет судей РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Cначала проверьте окружных судей и их ближайшее окружение на соответствие доходов и расходов. Много интересного узнаете и авторитет поднимется после разоблачения коррупционеров и чистки от них
5 декабря, 09:46
Павел Иванов
12130003
А на них только СМИ давит? А как же быть с другими "давителями", или по сколько они давят подстолом, то и ладно. А на некотолрых сильно давят деньги, стимулируя принимать "правильные" решления. С этим что делать, не нужно никакой закон принимать?
5 декабря, 10:00
НЛНаталья Лобова
10210003
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