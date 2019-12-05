"Ведомости": судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости" , ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

Среди предлагаемых мер защиты — разработка нормативного акта о правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. В частности, предлагается внедрить механизм защиты от "дискредитации судебной власти" и привлекать СМИ к ответственности за "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

Под негативными материалами подразумевается "необоснованная критика" и "умаление авторитета судебной власти", которые подрывают доверие общества к процессу отправления правосудия. В комиссии Совета судей по связям с государственными органами и общественными организациями пояснили изданию, что пока не готовы сказать, какие именно меры подразумевают авторы документа.

Осенью Мосгорсуд заявил о "травле" судьи Тверского суда Алексея Криворучко, который приговорил актера Павла Устинова за вывихнутое плечо омоновца на несанкционированной акции 3 августа к трем годам колонии (позже Мосгорсуд заменил наказание на год условно).