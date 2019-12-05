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2019-12-05T12:31+0300
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В центре Москвы в новогодние каникулы изменится движение транспорта
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РИА Новости

В центре Москвы в новогодние каникулы изменится движение транспорта

12:31 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогоднее оформление Москвы
Новогоднее оформление Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Москве изменится движение транспорта с 28 декабря по 6 января из-за проведения фестиваля "Путешествие в Рождество", об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Во время фестиваля для москвичей и гостей столицы будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы.
Так, с 02.00 28 декабря до 22.00 6 января 2020 года пешеходными станут участки Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховая), улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы), улицы Охотный Ряд (от улицы Моховая до Театрального проезда) и участки Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровка).
Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.
В это же время будут закрыты парковки №9002 (по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2) и №9006 (по адресу: Театральная площадь, владение 1).
Парковки в Малом Гнездниковском, Леонтьевском переулках ограничат уже с 06.00 25 декабря до 02.00 28 декабря. Также ликвидируют места в Газетном и Никитском переулках с 06.00 27 декабря до 02.00 28 декабря.
Посетители фотографируются с участниками анимационной программы на фестивале Путешествие в Рождество на Тверской улице в Москве
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