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В Минфине заявили, что готовы поддержать новый проект о реформе ОСАГО
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РИА Новости

В Минфине заявили, что готовы поддержать новый проект о реформе ОСАГО

11:57 05.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗамминистра финансов Алексей Моисеев
Замминистра финансов Алексей Моисеев
© РИА Новости / Нина Зотина
Замминистра финансов Алексей Моисеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минфин РФ считает, что правительственный законопроект о втором этапе реформы ОСАГО лучше, однако готов поддержать новый вариант, внесенный депутатами, сообщил в ходе парламентских слушаний в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
Намеченное на октябрь рассмотрение первоначального законопроекта не состоялось, поскольку депутаты высказали опасения, что могут вырасти тарифы "автогражданки". В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициативы об отмене территориального коэффициента и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. В Минфине РФ не исключали, что эти нормы могут быть убраны из текущего законопроекта, так как "важно поскорее его принять".
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Позже группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым после многочисленных обсуждений внесли новый вариант законопроекта. Из него были исключены, в частности, спорные нормы об отмене коэффициентов мощности и территории, но остался главный пункт реформы - право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД. При этом тариф, как и прежде, ограничивается сверху и снизу коридором, установленным Банком России.
Моисеев в ходе слушаний привёл аргумент, что, согласно статистике, коэффициент территории преимущественного использования, как и коэффициент мощности, не влияют на аварийность. "Поэтому мы считаем, что наш законопроект лучше, но мы безусловно согласимся и поддержим законопроект, Анатолий Геннадиевич, который вы внесли", - сказал Моисеев, обращаясь к депутату Аксакову.
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По словам замминистра, депутатский законопроект аналогичен правительственному в том, что преследует цель индивидуализировать тариф для каждого водителя. Моисеев также выразил надежду, что этот законопроект удастся принять хотя бы в первом чтении в текущую сессию.
В начале года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость страхового полиса) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены - его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей. Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента "возраст-стаж". С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности "бонус-малус".
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ОСАГОАлексей МоисеевГосдума РФМинистерство финансов РФАнатолий АксаковМоскваРоссияЭкономика
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