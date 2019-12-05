Эксперты рассказали, сколько стран посещают российские туристы за год

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, сколько стран посещают за год, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели опрос среди 54 тысяч пользователей, и выяснили, что большинство (51 процент) выезжает в течение 12 месяцев более одного раза в год.

При этом четверть (23 процента) путешествуют в две страны, 12 процентов — успевают побывать в трех странах, иногда – за одну поездку.