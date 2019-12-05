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Туризм
2019-12-05T16:09+0300
https://ria.ru/20191205/1561991922.html
Эксперты рассказали, сколько стран посещают российские туристы за год
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько стран посещают российские туристы за год

11:56 05.12.2019 (обновлено: 16:09 05.12.2019)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, сколько стран посещают за год, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели опрос среди 54 тысяч пользователей, и выяснили, что большинство (51 процент) выезжает в течение 12 месяцев более одного раза в год.
При этом четверть (23 процента) путешествуют в две страны, 12 процентов — успевают побывать в трех странах, иногда – за одну поездку.
Лишь 16 процентов за год бывают в четырех странах или более. Часто – за один отпуск, так как многие из них путешествуют на машине по Европе.
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