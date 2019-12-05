В Крыму назвали задержание члена ЕР на Украине печальным событием

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал печальным событием задержание на Украине члена севастопольского отделения "Единой России" Игоря Кучерявого, отметив, что это только усложнит российско-украинские отношения.
Ранее СБУ рассказала о задержании Кучерявого в Херсонской области, заявив, что он был задержан на "административной границе с временно оккупированной территории АР Крым как активный сторонник аннексии полуострова". Сообщалось, что в рамках уголовного дела, открытого по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, решался вопрос о предоставлении ему статуса подозреваемого (санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет). В четверг уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил, что единоросса отпустили. При этом уполномоченный не знает, отпущен ли Кучерявый под подписку о невыезде или по прекращению преследования.
"Он просто не имел морального права так безответственно поступать, выезжая на Украину, понимая, что как минимум будут провокации, как максимум – задержание. Это очень печальное событие, которое подтверждает, что еще очень далеко до урегулирования российско-украинских отношений", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, на Украине остается много сил, которые стремятся любой ценой обострить отношения между двумя странами, особенно накануне встречи в нормандском формате.
"Это очередная провокация, и такие факты могут вызывать только сожаление. Это лишний раз напоминает жителям Севастополя и Крыма, что Украина на сегодня для них небезопасное место для посещения. Надо сто раз подумать, прежде чем выезжать туда, и выезжать без крайней необходимости не стоит, тем более людям, которые занимают какие-то должности и активно себя проявили. Это очень опасно и чревато", - сказал Молохов.