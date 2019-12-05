В Крыму назвали задержание члена ЕР на Украине печальным событием

"Это очередная провокация, и такие факты могут вызывать только сожаление. Это лишний раз напоминает жителям Севастополя и Крыма, что Украина на сегодня для них небезопасное место для посещения. Надо сто раз подумать, прежде чем выезжать туда, и выезжать без крайней необходимости не стоит, тем более людям, которые занимают какие-то должности и активно себя проявили. Это очень опасно и чревато", - сказал Молохов.