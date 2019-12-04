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2019-12-04T23:32+0300
https://ria.ru/20191204/1561979020.html
СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
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РИА Новости

СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области

23:11 04.12.2019 (обновлено: 23:32 04.12.2019)
13038
© Фото : Служба безпеки УкраїниСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудник Службы безопасности Украины . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Служба безопасности УкраиныЕдиная РоссияХерсонская областьРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что он там вообще делал?
4 декабря, 23:12
Northern F0x
2530005
Еще один патриот-едрос
4 декабря, 23:18
hhekpacob
13100312
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