СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".