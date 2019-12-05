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В ПетрГУ Карелии могут начать преподавание китайского языка
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РИА Новости

В ПетрГУ Карелии могут начать преподавание китайского языка

11:11 05.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГорода России. Петрозаводск
Города России. Петрозаводск
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 5 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Петрозаводском государственном университете Карелии может быть организовано преподавание китайского языка, сообщает Минэкономразвития Карелии.
"Прорабатываются вопросы создания кабинета китайского языка на базе ПетрГУ, где преподавателем будет выступать специалист из Китайской Народной Республики, что, несомненно, будет служить дополнительным стимулом для студентов изучать китайский язык", - отмечается в сообщении ведомства.
Продолжается работа по подготовке кадров для развития сотрудничества Карелии с КНР. В 2018-2019 учебном году четыре студента прошли курс обучения китайскому языку в университете Фучжоу. Три магистранта ПетрГУ с сентября 2019 года начали обучение в магистратуре Университета лесного и сельского хозяйства провинции Фуцзянь.
В министерстве отметили, что Карелия вошла в топ-30 рейтинга коммуникационной готовности регионов к работе с Китаем.
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Россия-Китай: ГлавноеПетрозаводскКитай
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