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Пассажирку упавшего с моста автобуса по ошибке посчитали погибшей
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РИА Новости

Пассажирку упавшего с моста автобуса по ошибке посчитали погибшей

11:00 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
ЧИТА, 5 дек - РИА Новости. Правительство Забайкальского края по ошибке внесло выжившую Ирину Болотову в список погибших пассажиров автобуса, который слетел с моста в Сретенском районе, рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Авария произошла днём 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, в ней погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 20 пассажиров госпитализированы.
"На момент публикации первых списков погибших данные были предварительными и по мере поступления оперативной информации уточнялись. В тот момент главным было спасти людей, установить фамилии было сложно. Окончательными списки погибших стали только после опознания родственниками. Правительство Забайкальского края приносит извинения родственникам Ирины Болотовой и желает ей скорейшего выздоровления", - заявили региональные власти.
В первоначальных списках погибших женщина была указана как Воробьёва И. Н. Согласно данным источника в минздраве региона, сейчас 21-летняя девушка находится в реанимации краевой клинической больницы, её состояние оценивается как тяжёлое.
Как уточнили в администрации Сретенского района, в аварии погибли два малолетних ребёнка девушки.
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