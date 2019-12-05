Пассажирку упавшего с моста автобуса по ошибке посчитали погибшей

Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае

Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае

Авария произошла днём 1 декабря на мосту через реку Куэнгу, в ней погибли 19 человек, в том числе водитель, ещё 20 пассажиров госпитализированы.

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"На момент публикации первых списков погибших данные были предварительными и по мере поступления оперативной информации уточнялись. В тот момент главным было спасти людей, установить фамилии было сложно. Окончательными списки погибших стали только после опознания родственниками. Правительство Забайкальского края приносит извинения родственникам Ирины Болотовой и желает ей скорейшего выздоровления", - заявили региональные власти.

В первоначальных списках погибших женщина была указана как Воробьёва И. Н. Согласно данным источника в минздраве региона, сейчас 21-летняя девушка находится в реанимации краевой клинической больницы, её состояние оценивается как тяжёлое.