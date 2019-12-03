Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Установлены личности всех 19 погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Глава Сретенского района Алексей Закурдаев в интервью региональному порталу zab.ru рассказал, что последней опознали несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения. Он добавил, что 17 погибших — жители Сретенского района.
Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.
С различными травмами в больницах Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы остаются 19 раненых.
Возбуждено уголовное дело, организатор перевозок, обслуживавший маршрут разбившегося автобуса, задержан.