Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев в интервью региональному порталурассказал, что последней опознали несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения. Он добавил, что 17 погибших — жители Сретенского района.

Автобус сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.