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Китай заявил, что не является угрозой и врагом для НАТО
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РИА Новости

Китай заявил, что не является угрозой и врагом для НАТО

10:57 05.12.2019
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Растущее влияние Китая не означает, что он стал угрозой и новым врагом для НАТО, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление по итогам саммита альянса.
Встреча лидеров стран НАТО, посвященная 70-летию блока, прошла под английским городом Уотфорд, на территории гольф-курорта. В итоговом заявлении в НАТО впервые признали растущее влияние Китая в мировой политике.
"Большой размер и угроза не идут рука об руку. Действительно, Китай большой с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение. Растущий Китай означает растущую силу в поддержке мира и справедливости. Мы также обратили внимание на то, что многие внутри НАТО не хотят быть врагами Китая", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что главной угрозой и вызовом в мире на данный момент является политика односторонних действий и практика притеснения других стран. "Даже сами союзники США страдают от этого", - добавила Хуа Чуньин.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита заявил журналистам, что страны НАТО также оценивают возможности включения Китая в будущие соглашения о контроле за вооружениями. Он отметил, что союзники пока еще только в начале процесса оценки ситуации и возможных путей вовлечения Пекина в такие договоренности.
В октябре Столтенберг заявлял, что Китай пока отказывается обсуждать с НАТО включение ракет меньшей и средней дальности в режимы по контролю за вооружениями, но альянс продолжит поднимать этот вопрос. Ранее США заявляли, что открыты к новым соглашениям по контролю за вооружениями с Россией, но в них должен участвовать и Китай.
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