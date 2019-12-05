Китай заявил, что не является угрозой и врагом для НАТО

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Растущее влияние Растущее влияние Китая не означает, что он стал угрозой и новым врагом для НАТО , заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , комментируя заявление по итогам саммита альянса.

Встреча лидеров стран НАТО, посвященная 70-летию блока, прошла под английским городом Уотфорд, на территории гольф-курорта. В итоговом заявлении в НАТО впервые признали растущее влияние Китая в мировой политике.

"Большой размер и угроза не идут рука об руку. Действительно, Китай большой с большим влиянием, но мы привержены мирному пути развития, мы выступаем за гармонию, равенство и взаимоуважение. Растущий Китай означает растущую силу в поддержке мира и справедливости. Мы также обратили внимание на то, что многие внутри НАТО не хотят быть врагами Китая", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что главной угрозой и вызовом в мире на данный момент является политика односторонних действий и практика притеснения других стран. "Даже сами союзники США страдают от этого", - добавила Хуа Чуньин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита заявил журналистам, что страны НАТО также оценивают возможности включения Китая в будущие соглашения о контроле за вооружениями. Он отметил, что союзники пока еще только в начале процесса оценки ситуации и возможных путей вовлечения Пекина в такие договоренности.