В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь судов в Москве эвакуированы в четверг из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе, добавив, что сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.
4 декабря, 14:41В Петербурге пять судов эвакуируют из-за угроз минирования
По данным Мосгорсуда, эвакуированы Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Гагаринский, Хорошевский, Черёмушкинский, Таганский и Тимирязевский суды.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, только из здания Хорошевского суда были эвакуированы порядка 60 человек.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга идет с прошлой недели, все угрозы оказывались ложными.