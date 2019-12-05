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В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

10:29 05.12.2019 (обновлено: 10:35 05.12.2019)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Восемь судов в Москве эвакуированы в четверг из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы", - отметили в пресс-службе, добавив, что сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
4 декабря, 14:41
В Петербурге пять судов эвакуируют из-за угроз минирования
По данным Мосгорсуда, эвакуированы Чертановский, Троицкий, Лефортовский, Гагаринский, Хорошевский, Черёмушкинский, Таганский и Тимирязевский суды.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, только из здания Хорошевского суда были эвакуированы порядка 60 человек.
Волна "минирований" судов Москвы и Петербурга идет с прошлой недели, все угрозы оказывались ложными.
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