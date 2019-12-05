Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жителю Новосибирска Евгению Гуляеву вернут деньги за билет на концерт группы "Ленинград", сообщают "Вести Новосибирск".
Гуляев подал иск против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, организаторов концерта и хоккейного клуб "Сибирь" из-за нецензурной лексики в исполнении артиста. Он требовал выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации.
Как писал "Коммерсант", Гуляев пояснил, что слышал песни Шнурова по радио, но в них мата не было. На концерте же он столкнулся с ненормативной лексикой, это его огорчило, и поэтому он ушел с выступления "Ленинграда".
Суд частично удовлетворил требования жителя Новосибирска.
Компания-организатор "Дракон и Феникс" заплатит штраф в 2,2 тысячи рублей и вернет Гуляеву стоимость билета в 2,5 тысячи, а также выплатит две тысячи в качестве компенсации за моральный вред.
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