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Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова
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РИА Новости

Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова

09:46 05.12.2019 (обновлено: 13:30 05.12.2019)
20986
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жителю Новосибирска Евгению Гуляеву вернут деньги за билет на концерт группы "Ленинград", сообщают "Вести Новосибирск".
Гуляев подал иск против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, организаторов концерта и хоккейного клуб "Сибирь" из-за нецензурной лексики в исполнении артиста. Он требовал выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации.
Как писал "Коммерсант", Гуляев пояснил, что слышал песни Шнурова по радио, но в них мата не было. На концерте же он столкнулся с ненормативной лексикой, это его огорчило, и поэтому он ушел с выступления "Ленинграда".
Суд частично удовлетворил требования жителя Новосибирска.
Компания-организатор "Дракон и Феникс" заплатит штраф в 2,2 тысячи рублей и вернет Гуляеву стоимость билета в 2,5 тысячи, а также выплатит две тысячи в качестве компенсации за моральный вред.
Выступление группы Ленинград
23 сентября, 20:10
Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
22015941365
Обсудить 48
Шнур (Сергей Шнуров)ЛенинградМоскваНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Лучше бы он предъявил иск тем, кто ввел Шнурова в комитет по культуре.
5 декабря, 10:00
Адам Ваксель
3020007
В этом и минус судебной власти в России, судишься ради 2х тысяч рублей, соответственно для исполнителя это ничего не меняет, он и дальше будет материться на всю страну под аплодисменты альтернативно одарённых. Если бы хотя бы английская система была, когда аналогичное дело разбирается без рассмотрения, т.е. все зрители на следующий день согласно этого дела могли получить по 2 тысячи, было бы лучше, а ещё лучше каждый по 50 тыс, тогда чистота языка поправилась.
5 декабря, 10:04
КМКостя Магомедов
20100112
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