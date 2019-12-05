Следователи направили в суд ходатайство об аресте стрелявшего в Перми

УФА, 5 дек – РИА Новости. В Орджоникидзевский районный суд Перми поступило ходатайство следствия об аресте стрелка в Перми, который застрелил женщину и ранил двух мужчин, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об аресте гражданина Коростылева, материалы будут рассмотрены в 14.00 (12.00 мск)", - сообщили РИА Новости в суде.
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Четвертого декабря ранним утром в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника. Следственные органы расследуют уголовное дело против задержанного стрелка. В министерстве территориальной безопасности региона сообщали, что злоумышленник мог быть в состоянии наркотического опьянения. После происшествия прокуратура организовала проверку работы правоохранителей, ответственных за оборот оружия.
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