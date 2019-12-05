В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

"Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).