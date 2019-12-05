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В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму
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РИА Новости

В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

09:24 05.12.2019 (обновлено: 09:25 05.12.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкКадры задержания ФСБ России членов международной террористической организации в Москве и Челябинске
Кадры задержания ФСБ России членов международной террористической организации в Москве и Челябинске
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Кадры задержания ФСБ России членов международной террористической организации в Москве и Челябинске
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал девять предполагаемых участников террористической организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Всем арестованным вменяется часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
Во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ на территории Москвы и Челябинска задержали двух главарей и семерых активных членов "Хизб ут-Тахрир"* из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. В отношении них возбуждено уголовное дело части 2 статьи 205.5 УК РФ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Задержание членов террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
3 декабря, 14:18
Опубликовано видео задержания главарей "Хизб ут-Тахрир"*
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ФСБ РФМоскваПроисшествия
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