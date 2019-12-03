ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

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Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии.

По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти".

Также они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве.

При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждено несколько уголовных дел.

© ЦОС ФСБ РФ Перейти в фотобанк Задержание сотрудниками ФСБ РФ членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" © ЦОС ФСБ РФ Перейти в фотобанк Задержание сотрудниками ФСБ РФ членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.