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РИА Новости

ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

12:52 03.12.2019 (обновлено: 14:20 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семерых членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Уточняется, что это граждане России или уроженцы государств Центральной Азии.
По версии следствия, по указанию зарубежных эмиссаров задержанные "целенаправленно распространяли на территории России идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти".
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
Также они вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в стране трудовых мигрантов, добавили в ведомстве.
При обысках у членов организации нашли и изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители информации.
Возбуждено несколько уголовных дел.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
Задержание сотрудниками ФСБ РФ членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
© ЦОС ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ РФ членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Участники террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФСБ РФМоскваЧелябинскПроисшествия
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3 декабря, 12:57
ODOleg Danilov
3700106
Надо было их на месте ликвидировать "при попытке к бегству"
3 декабря, 13:02
Владимир П.
4000001
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