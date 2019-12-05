Военная помощь США Украине будет постоянной, заявил конгрессмен

"Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия", - считает Харрис.

Конгрессмен также уверен, что двусторонние отношения США и Украины "в порядке", несмотря на расследование по импичменту, в центре внимания которого, в частности, находится Киев. "Я считаю, что двусторонние отношения в порядке. Они, очевидно, улучшились. Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми", - заверил он.