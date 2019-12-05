Военная помощь США Украине будет постоянной, заявил конгрессмен

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил РИА Новости, что с момента принятия решения о поставках летальных вооружений Украине военная помощь США этой стране будет предоставляться на постоянной основе.
Бюджет Пентагона на завершившийся 30 сентября финансовый год предусматривает выделение Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности.
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"Это будет продолжаться. Как только лед был расколот, когда была отправлена летальная помощь, я считаю, с этого момента это будет постоянным, пока Россия не прекратит военные действия", - считает Харрис.
Конгрессмен также уверен, что двусторонние отношения США и Украины "в порядке", несмотря на расследование по импичменту, в центре внимания которого, в частности, находится Киев. "Я считаю, что двусторонние отношения в порядке. Они, очевидно, улучшились. Поставки летального вооружения Украине говорят о многом, насколько важны эти отношения, и они продолжают оставаться таковыми", - заверил он.
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С ним не согласен сенатор-демократ Крис Мерфи. Он уверен, что администрация Дональда Трампа предпринимает шаги, направленные на ослабления отношений между странами. "Мы не можем игнорировать тот момент, в котором мы сегодня живем. Меня выводит из себя тот факт, что эта администрация предпринимает шаги на ежедневной основе по ослаблению администрации (президента Украины Владимира - Прим. ред.) Зеленского", - сказал Мерфи, выступая на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
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