Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом для НАТО, "мало что означают", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что глава Польши решил "не входить в диссонанс с Трампом и Макроном". Однако, как подчеркнул сенатор, слова не означают реальных действий.
Пушков полагает, что Варшава не откажется от политики давления и санкций.
"Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом", — подытожил сенатор.
Ранее глава Польши на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне сказал, что Москва не является врагом для альянса. Он отметил, Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".