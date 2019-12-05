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Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО"
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РИА Новости

Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию "врагом НАТО"

08:56 05.12.2019
20605
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом для НАТО, "мало что означают", написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что глава Польши решил "не входить в диссонанс с Трампом и Макроном". Однако, как подчеркнул сенатор, слова не означают реальных действий.
Пушков полагает, что Варшава не откажется от политики давления и санкций.
"Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом", — подытожил сенатор.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее глава Польши на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне сказал, что Москва не является врагом для альянса. Он отметил, Россия – это "сосед, с которым альянс не во всех делах соглашается".
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