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Козак одобрил льготы для переработки сжиженных газов, пишут СМИ
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РИА Новости

Козак одобрил льготы для переработки сжиженных газов, пишут СМИ

09:04 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на совещании
 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на совещании
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на совещании. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Льготы для переработки сжиженных газов могут начать действовать в России с 2022 года с компенсацией бюджету за счет введения налога на добычу попутного газа, Минфин и Минэнерго должны внести в правительство соответствующий законопроект до 6 декабря, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.
По данным издания, обратный акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) начнет действовать с 2022 года в размере 4,5 тысячи рублей за тонну, с 2024 года увеличится до 6,5 тысячи, с 2026 года - до 7,5 тысячи. На субсидию могут претендовать компании, которые после 2021 года введут нефтехимические мощности либо заключат с Минэнерго соглашение об инвестировании в сектор не менее 65 миллиардов рублей.
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Таким образом, возможность получить субсидию для СУГ получат три крупных проекта, которые должны быть запущены после 2023-2024 годов: Амурский ГХК "Сибура", потенциальный газохимический комплекс близкого к Аркадию Ротенбергу Артема Оболенского в Усть-Луге и Иркутский завод полимеров (проект ИНК).
Предполагалось, что расходы бюджета по обратному акцизу на СУГ будут покрыты за счет повышения экспортной пошлины на этот товар, однако правительство пошло иным путем. Оно решило ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ) по ставке 50 рублей за 1 тысячу кубометров в 2022 году, 100 рублей в 2024 году и 150 рублей в 2026 году. Против подобного варианта активно выступал "Сибур", который является крупнейшим переработчиком ПНГ и опасается, что в результате введения налога цены на сырье вырастут, что снизит рентабельность действующих проектов.
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Кроме того, правительство решило с 2022 года ввести обратный акциз на другое нефтехимическое сырье — этан — в размере 9 тысяч рублей за тонну. На него могут претендовать компании, которые с 2022 года введут новые нефтехимические мощности переработки в объеме не менее 300 тысяч тонн этана в год, либо игроки, взявшие обязательства вложить в модернизацию от 65 миллиардов рублей (по аналогии с обратным акцизом на СУГ).
"Принятие регулятором решения по обратному акцизу на СУГ является важным фактором для возможного и своевременного утверждения компанией строительства Амурского ГХК в расширенной конфигурации, позволяющей создать крупнейшие в мире интегрированные мощности по базовым полимерам", - прокомментировали газете в "Сибуре".
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Министерство энергетики РФДмитрий КозакРоссияЭкономика
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