Минэнерго и Минфин обсуждают обратный акциз для переработки этана

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Минэнерго и Минфин РФ обсуждают обратный акциз для переработки этана на некрупных мощностях, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Вот как раз было совместное совещание, которое мы проводили с Алексеем (главой департамента Минфина РФ по налоговой и таможенной политике Сазановым – ред.), где обсуждали перечень дополнительных более мелких проектов, которые тоже могут туда попасть", - сказал он, отвечая на вопрос, попадают ли под него проекты Лукойла на Каспии.

Ранее Минфин России опубликовал законопроект, который предусматривает обратный акциз на этан для стимулирования его переработки. Законопроект предусматривает отнесение этана к подакцизным товарам и установление на него ставки акциза в 9 тысяч рублей на тонну. Предусматривается также право на налоговый вычет в двойном размере производителям нефтегазохимии, выработанной из этана на производственных мощностях, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года, или при наличии у такого производителя соглашения с Минэнерго России о модернизации мощностей по переработке этана в продукцию нефтегазохимии, заключенного до 1 июля 2022 года.

По словам Сорокина, в целом есть перечень проектов по переработке этана, которые находятся в высокой степени проработки.