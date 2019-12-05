В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 94-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, восемь машин привезли 103 тонны детского питания.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 28 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 93 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.