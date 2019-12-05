В Москве в центрах МФЦ покажут засекреченные документы военных лет

По словам начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко, которые приводятся в сообщении, на выставке впервые продемонстрируют документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Подмосковью по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов госбезопасности и внутренних дел.