В Москве в центрах МФЦ покажут засекреченные документы военных лет

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выставка ранее засекреченных документов времен Великой Отечественной войны открылась в центрах "Мои документы" в рамках проекта "Москва - с заботой об истории", сообщается на сайте мэра и правительства города.
"В центрах "Мои документы" обновили экспозицию проекта "Москва - с заботой об истории". Новая выставка "Контрнаступление: переломный момент" посвящена поворотному периоду в истории Великой Отечественной войны - переходу от обороны Москвы к наступлению в 1941–1942 годах. В экспозиции представлены документы военных лет, рассекреченные Федеральной службой безопасности (ФСБ)", - говорится в сообщении.
По словам начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко, которые приводятся в сообщении, на выставке впервые продемонстрируют документы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Подмосковью по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о трудной боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов госбезопасности и внутренних дел.
"Все предоставленные УФСБ Москвы и Московской области документы также можно увидеть в библиотеке "Московской электронной школы", - добавил он.