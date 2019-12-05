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Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор
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РИА Новости

Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор

08:12 05.12.2019 (обновлено: 12:14 05.12.2019)
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© AP Photo / Caleb JonesОхрана у главных ворот объединенной базы Перл-Харбор на Гавайях. 4 декабря 2019
Охрана у главных ворот объединенной базы Перл-Харбор на Гавайях. 4 декабря 2019
© AP Photo / Caleb Jones
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте со стрельбой на военно-морской верфи в Перл-Харбор в штате Гавайи, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент (Трамп - ред.) проинформирован о стрельбе на объединенной базе Перл-Харбор - Хикэм и продолжает следить за ситуацией", - сообщается в заявлении.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на военно-морской верфи в Перл-Харбор около 3.30 мск, в связи с инцидентом была закрыта объединенная база Перл-Харбор - Хикэм. Спустя время базу открыли. Личность стрелка была установлена, им оказался матрос.
По информации базы, трое гражданских сотрудников минобороны США были ранены, подтверждена смерть одного человека. В свою очередь, телеканал Hawaii News Now сообщил, что стрелок застрелил двух человек и покончил с собой.
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Перл-ХарборДональд ТрампАдминистрация президента СШАГавайиСШАВ мире
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