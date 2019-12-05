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СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
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РИА Новости

СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали

04:54 05.12.2019 (обновлено: 05:48 05.12.2019)
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© cliff1066Пёрл-Харбор - военно-морская база США
Пёрл-Харбор - военно-морская база США
© cliff1066
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харбор погиб один человек, еще по меньшей мере три пострадали, двое из них в критическом состоянии, сообщает Hawaii News Now.
Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (03.30 мск).
По данным источника, среди пострадавших есть мирные жители. Как сообщает телеканал, ситуацию удалось взять под контроль.
Один из очевидцев сообщил, что стрелявший покончил жизнь самоубийством.
В связи с инцидентом на некоторое время закрывался вход на объединенную базу Пёрл-Харбор — Хикэм.
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Перл-ХарборВоенно-морские силы СШАСШАБезопасностьВ мире
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