СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В результате стрельбы на военно-морской верфи в Перл-Харбор погиб один человек, еще по меньшей мере три пострадали, двое из них в критическом состоянии, сообщает В результате стрельбы на военно-морской верфи впогиб один человек, еще по меньшей мере три пострадали, двое из них в критическом состоянии, сообщает Hawaii News Now

Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (03.30 мск).

По данным источника, среди пострадавших есть мирные жители. Как сообщает телеканал, ситуацию удалось взять под контроль.

Один из очевидцев сообщил, что стрелявший покончил жизнь самоубийством.