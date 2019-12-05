В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Двоих из трех полицейских, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий при расследовании убийства, арестовали, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Двоих из трех полицейских, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий при расследовании убийства, арестовали, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю

Ночью 25 октября 2019 года в лесу у села Зеркальное во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия. После этого мужчина исчез. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело позже нашли.

В среду следователи сообщили, что в помещении отдела полиции Кавалерово полицейские "применили недозволенные методы расследования к местному жителю", ставшему очевидцем убийства в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Троих сотрудников МО МВД "Кавалеровский" задержали. Полиция также начала проверку.