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В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий
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РИА Новости

В Приморье арестовали двух полицейских за превышение полномочий

07:46 05.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Двоих из трех полицейских, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий при расследовании убийства, арестовали, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
Ночью 25 октября 2019 года в лесу у села Зеркальное во время охоты в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия. После этого мужчина исчез. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Тело позже нашли.
В среду следователи сообщили, что в помещении отдела полиции Кавалерово полицейские "применили недозволенные методы расследования к местному жителю", ставшему очевидцем убийства в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Троих сотрудников МО МВД "Кавалеровский" задержали. Полиция также начала проверку.
"Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера в отношении третьего еще рассматривалась", - сказал собеседник.
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ВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
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