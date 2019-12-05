РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T06:13+0300
https://ria.ru/20191205/1561982471.html
Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/71/1561967178_0:0:2532:1425_1036x0_80_0_0_8b2c649c4ab90c1630e6ca940b79b673.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Болгария затягивает строительство "Турецкого потока"

06:13 05.12.2019
57926
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Болгария сознательно затягивает строительство "Турецкого потока" на своей территории, вероятно, из-за давления со стороны, заявил Владимир Путин.
По его словам, болгарское руководство, после того как сорвало строительство "Южного потока", неоднократно обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток".
Строительство газопровода Турецкий поток
4 декабря, 16:51
Путин: "Турецкий поток" укрепит энергетическую стабильность Европы
"Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Глава государства добавил, что если власти Болгарии не желают ускорять работу по "Турецкому потоку", то Россия найдет иные пути реализации возможностей по транзиту газа на юг Европы.
В октябре министр энергетики Александр Новак заявлял, что инфраструктуру для приема газа из "Турецкого потока" в Болгарии построят в первой половине 2020 года.

"Обязательные процедуры"

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, отвечая на слова Путина, заявил, что его страна задержала строительство ветки "Турецкого потока" в силу "обязательных процедур" ЕС.
"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза. Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию", — сказал Борисов в эфире телеканала BTV.
Строительство газопровода Турецкий поток
4 декабря, 02:36
Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
"Чисто политически им неприятно, что Болгария является таким лояльным и сильным членом НАТО и ЕС", — добавил премьер.
Борисов отметил, что София надеется на то, что ветка газопровода, которая проходит по территории Болгарии, будет достроена.
Премьер посоветовал Путину приехать в Болгарии и убедиться на месте, что строительство идет. "Он может приехать и посмотреть, на какой скорости мы строим — в среднем пять километров в день", — сказал Борисов.
"Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры", — пояснил он.

"Турецкий поток"

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка необходима для поставок газа потребителям в Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
"Газпром" в конце ноября заполнил топливом обе нитки газопровода. На приемном терминале в Турции завершаются пуско-наладочные работы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод планируется открыть 8 января 2020 года.
Проект «Турецкого потока»
17 июня 2015, 15:21
"Турецкий поток"Греция и Россия находятся на "финишной прямой" в переговорах по строительству продолжения газопровода "Турецкий поток" на греческой территории. "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода мощностью 63 млрд куб. газа в год из России в направлении Турции через Черное море.
275442274
Турецкий потокГазпромБойко БорисовВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияБолгарияЭкономика
Популярные комментарии
Болгары уже один раз доигрались. Сейчас еще раз доиграются. Мастера 80 лвл хождения по граблям.
5 декабря, 07:32
Александр Виноградов
8501008
Лишний раз убеждаешься, что не надо никого освобождать.
5 декабря, 10:38
вовладимир омсукчан
3300112
Рекомендуем
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Наземные ракетные комплексы с противокорабельными баллистическими ракетами Dongfeng 21А (DF-21А) Народно-освободительной армии Китая
Немецкое СМИ назвало нового главного противника НАТО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Лабораторные исследования
Ученые обнаружили необычный фактор продления жизни
Строительство газопровода Турецкий поток
Украинский эксперт объяснил опасность "Турецкого потока" для Киева
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Выдача пенсий
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Сотрудник Службы безопасности Украины
СБУ рассказала о задержании члена "Единой России"
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
Моющие и чистящие средства на полках магазина
Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
06:36В Колумбии протестующие намерены продолжать забастовки
06:32Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
06:29В Миннесоте три солдата нацгвардии США погибли при падении вертолета
06:27Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет своей почти 60-летней карьеры
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
Лента новостейМолния