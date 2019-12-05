Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера

Ургант пошутил, что с одной стороны хотел бы поддержать коллегу, работающего на том же телеканале, а с другой – не хотел бы "признаваться" в гомосексуальной ориентации.

Ургант также заявил, что хотел бы примирить стороны, и в шутку предложил Певцову, вместо Познера, поехать вместе с ним в Нидерланды и снять документальный фильм, а своему коллеге с телеканала – всю неделю вести свою программу в плавках из фильма Певцова "…По прозвищу "Зверь".