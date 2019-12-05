Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова в инстаграме к журналисту Владимиру Познеру, в котором тот назвал его "чужим для России", а его деятельность "предательской для родины".
Ранее Певцов, используя образ Иосифа Сталина, раскритиковал Познера за слова о том, что противники абортов являются "мракобесами", а десяти процентам населения планеты присущи гомосексуальные наклонности.
Ургант пошутил, что с одной стороны хотел бы поддержать коллегу, работающего на том же телеканале, а с другой – не хотел бы "признаваться" в гомосексуальной ориентации.
"Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: "я не согласен, неправильная точка зрения", – нет, он сказал: "враг России". И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто "враг народа" и все", – сказал он в эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Вчера, 15:00Познер рассказал, что дважды справился с раком
Однако в самом видеообращении и подписи к нему слов "враг России" не было.
Ургант также заявил, что хотел бы примирить стороны, и в шутку предложил Певцову, вместо Познера, поехать вместе с ним в Нидерланды и снять документальный фильм, а своему коллеге с телеканала – всю неделю вести свою программу в плавках из фильма Певцова "…По прозвищу "Зверь".