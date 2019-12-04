Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Актер Дмитрий Певцов , используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами". Соответствующее видео опубликовано в инстаграме.

Познер сделал свое заявление накануне, он также сказал, что "как биолог по образованию" может утверждать, что "примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями".

"Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице инстаграма ты написал несколько странных вещей", — заявил Певцов, копируя интонацию Сталина.

Он отметил, что слово "мракобесие" означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. "То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс", — заявил актер.

Также Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что десять процентов людей имеют врожденные гомосексуальные наклонности и что это — норма. "Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете", — сказал актер.