Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами". Соответствующее видео опубликовано в инстаграме.
Познер сделал свое заявление накануне, он также сказал, что "как биолог по образованию" может утверждать, что "примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями".
"Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице инстаграма ты написал несколько странных вещей", — заявил Певцов, копируя интонацию Сталина.
Он отметил, что слово "мракобесие" означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. "То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс", — заявил актер.
Также Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что десять процентов людей имеют врожденные гомосексуальные наклонности и что это — норма. "Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете", — сказал актер.
При этом он напомнил слова Познера о том, что тот чувствует себя в России чужим, и посоветовал ему уехать во Францию.
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