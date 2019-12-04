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2019-12-04T11:01+0300
https://ria.ru/20191204/1561937920.html
Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
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РИА Новости

Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

03:51 04.12.2019 (обновлено: 11:01 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Певцов в сцене из спектакля "Капкан"
Актёр Дмитрий Певцов в сцене из спектакля Капкан
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами". Соответствующее видео опубликовано в инстаграме.
Познер сделал свое заявление накануне, он также сказал, что "как биолог по образованию" может утверждать, что "примерно десять процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями".
"Владимир Познер, 1934 года рождения, с 1967-го — член КПСС, в 1970 году — секретарь парткома Гостелерадио. Как старший товарищ, я вынужден сделать тебе некоторые замечания. В своей странице инстаграма ты написал несколько странных вещей", — заявил Певцов, копируя интонацию Сталина.
Он отметил, что слово "мракобесие" означает враждебное отношение к науке, прогрессу и просвещению. "То есть для тебя гомосексуализм, убийства детей в утробе матери, гомосексуальные браки — это есть наука, просвещение и прогресс", — заявил актер.
Также Певцов усомнился в достоверности высказывания Познера о том, что десять процентов людей имеют врожденные гомосексуальные наклонности и что это — норма. "Дорогой Володя, если бы это было нормой, тебя бы не было на свете", — сказал актер.
При этом он напомнил слова Познера о том, что тот чувствует себя в России чужим, и посоветовал ему уехать во Францию.
Телеведущий Владимир Познер
30 сентября, 16:31
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
1088334151391
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Владимир ПознерРоссияДмитрий ПевцовОбщество
Популярные комментарии
Гомосексуализм - именно навязанная модель поведения. Для этого извращенцы-педофилы развращают и превращают детей в гомосексуалистов с малого возраста. А вы рассказываете о предопределенности. Вы случаем сам не из педофилов?
4 декабря, 05:55
ИЯИбрагим Яблоков
166000017
Когда Познер поедет во Францию, пусть захватит и Урганта - надоел своим плоским юмором.
4 декабря, 06:54
eldeckel
70810633
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