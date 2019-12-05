Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

"Мальчик, доставленный в АОДКБ из аквапарка, по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание",- сообщили журналистам в минздраве Приамурья.