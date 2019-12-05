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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
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РИА Новости

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

05:25 05.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКрупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
Крупнейший в России крытый аквапарк открылся в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 дек - РИА Новости. Девятилетний мальчик, впавший в кому после посещения аквапарка в Благовещенске, пришел в сознание, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Приамурья.
Как сообщало СК РФ по Амурской области, вечером 3 декабря пять детей и двое взрослых пришли в аквапарк "Плаза". 9-летний мальчик, который не умел плавать, остался без присмотра взрослых, зашел в бассейн и начал тонуть. Со дна ребенка достал инструктор-спасатель аквапарка, но слишком поздно: мальчика в состоянии комы доставили в больницу.
СУ СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура проводит проверку аквапарка "Плаза".
"Мальчик, доставленный в АОДКБ из аквапарка, по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но с положительной динамикой. Ребенок пришел в сознание",- сообщили журналистам в минздраве Приамурья.
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АквапаркСледственный комитет РФАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
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