Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-05T05:08+0300
https://ria.ru/20191205/1561982130.html
Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/86/1561778604_0:188:3072:1916_1036x0_80_0_0_b40b9f9d54962f141a81a14b9e5d8402.jpg
РИА Новости

Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей

05:07 05.12.2019 (обновлено: 05:08 05.12.2019)
73
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовогодние ели и фигуры Деда Мороза и Снегурочки у ГУМ-Катка на Красной площади
Новогодние ели и фигуры Деда Мороза и Снегурочки у ГУМ-Катка на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жители России планируют потратить за восемь дней новогодних каникул в среднем по 18 тысяч рублей на человека, что на 5% больше, чем в прошлые праздники, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Средний бюджет праздника и новогодних каникул — 18 тысяч рублей на человека... Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тысяч рублей, сегодня — 18 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что с расходами на праздники определились уже 38% опрошенных. Уточняется, что больше всего собираются потратить москвичи - в среднем 21 тысячу рублей на человека.
Как выяснили исследователи, средний новогодний бюджет респондентов с доходом более 80 тысяч рублей в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей: 22,8 тысячи рублей и 15,3 тысячи рублей соответственно.
Опрос проводился во всех округах РФ в 681 населенном пункте 27—30 ноября. Были опрошены пять тысяч экономически активных граждан России старше 18 лет.
Мужчина упаковывает подарок
27 ноября, 05:26Новый год—2020
Подарки детям на Новый год: что стоит, а что не стоит дарить
220106
Обсудить 0
Новый год—2020Новый ГодРоссияОбщество
Рекомендуем
Пицца Колизей в кафе-пиццерии Пеперончино
Исследование показало, что любят есть российские подростки
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши! в телецентре Останкино
"Спокойной ночи, малыши!" отпразднуют свой юбилей новым мультсериалом
Города мира. Будапешт
В Будапеште стартует неделя российского кино
Церемония фотографирования лидеров стран альянса НАТО в Лондоне
В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Названы страны, в которых россиянам лучше не выходить из отелей
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на "майдан"
Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
Экс-глава МИД Австрии рассказала о деградации мировой дипломатии
Елочные игрушки в торговом центре ГУМ в Москве
В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
Саммит НАТО
Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
Вид на Белград, Сербия
Крымская делегация прибыла в Сербию
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
СМИ: около 60 мигрантов погибли при крушении лодки около Мавритании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния