Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей

"Средний бюджет праздника и новогодних каникул — 18 тысяч рублей на человека... Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17 тысяч рублей, сегодня — 18 тысяч рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что с расходами на праздники определились уже 38% опрошенных. Уточняется, что больше всего собираются потратить москвичи - в среднем 21 тысячу рублей на человека.