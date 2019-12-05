Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Ассоциации производителей товаров бытовой химии прокомментировали заявление Федеральной антимонопольной службы о двойных стандартах.
Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Исполнительный директор ассоциации, в которую входят компании Henkel и Procter & Gamble, Петр Бобровский, заявил, что федеральная служба якобы поддерживает миф о том, что изготовленные за рубежом товары отличаются лучшим качеством. Кроме того, он выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.
"Указанные компании производят товары согласно требованиям законодательства Российской Федерации и ЕАЭС и не вправе руководствоваться нормативными актами других государств", — подчеркнул Бобровский в комментарии РБК.
По его словам, заявление ФАС нанесло ущерб деловой репутации инвесторов, "которые развивают производство в России и создают высокотехнологичные рабочие места".