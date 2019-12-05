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https://ria.ru/20191205/1561982020.html
Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
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РИА Новости

Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января

05:02 05.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСортировка и упаковка томатов в тепличном комплексе "Ботаника"
Сортировка и упаковка томатов в тепличном комплексе Ботаника
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Производители органических продуктов в РФ нуждаются в переходном периоде для того, чтобы заработала инфраструктура, способная обеспечить реализацию закона об органическом земледелии, а их продукция не утратила место на соответствующих торговых полках, рассказали РИА Новости представители отраслевых ассоциаций.
"Мы считаем, что необходима возможность отложить системы проверок органической продукции на полке из-за невозможности исполнения этого закона сейчас. Работа по этому поводу ведется с сентября, сам вопрос неоднократно поднимался в рамках целого ряда мероприятий: в частности, этому был посвящен круглый стол в Совете Федерации в октябре, секция на фестивале "Золотая осень", обсуждение на круглом столе АКОРТа в сентябре. Кроме того, идет достаточно интенсивная работа с Минсельхозом РФ и Роспотребнадзором", - рассказал РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко.
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Федеральный закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Сейчас такие услуги, но только по сертификации семян, может оказывать Воронежский филиал ФГУП "Россельхозцентр". Еще одна компания, "Органик-эксперт", проходит проверку, и ее функции приостановлены. Заявку на статус сертификатора подало Роскачество, но даже в случае ее одобрения в ближайшие дни ни один из производителей органической продукции в РФ не сможет получить российскую сертификацию - просто на основании временной совокупности всех необходимых процедур, пояснил собеседник агентства.
Сейчас в России работают 102 компании-производителя органической продукции, которым со вступлением в силу закона необходимо подать заявление на получение российской сертификации, рассказал Мироненко. "Вопрос лишь в одном - когда появится сертификационный орган, и когда растает снег (чтобы сделать проверку в поле - ред.), чтобы физически решить ситуацию с переходом этих компаний", - заметил он.
В результате органические полки в российских магазинах могут оказаться пустыми, так как мерчендайзеры будут вынуждены переставить ее на полки с обычной продукцией без выделения конкурентных преимуществ, иначе компания будет оштрафована. Поэтому отраслевые ассоциации обратились с предложением отложить на год системы проверок органической продукции на полке из-за невозможности исполнения этого закона, рассказал глава органического союза.
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"Это предложение на один год внести компании, имеющие международные сертификаты, в базу данных производителей. Почему один год? Мы надеемся, что к весне появятся аккредитованные органы, и за это время у компаний появится возможность сделать уже российскую сертификацию. Надеемся, что действия, начатые вовремя, позволят и вовремя получить результат", - сказал Мироненко.
Еще одна отраслевая ассоциация, Союз органического земледелия (СОЗ), предлагает ввести более длительный временный период признания международных стандартов органик в России - на два года. "Необходимо признать, что российская система сертификации органической продукции не готова к вступлению в силу федерального закона №280-ФЗ... Переход на органическое сельское хозяйство требует переходного "конверсионного" периода в 1-3 года. Поэтому первые российские сертификаты хозяйств, подавших заявление на сертификацию, смогут появится не ранее 2021 года", - говорится в пресс-релизе СОЗ, поступившем в РИА Новости.
Союз органического земледелия предлагает объявить в России с января 2020 года временный период в сфере нормативно-правового регулирования органического сельского хозяйства сроком на 2 года. В течение этого времени предлагается признавать на территории страны международные стандарты, а производителей продукции, сертифицированной по этим стандартам, внести в российский реестр производителей органической продукции. СОЗ также считает нужным разрешить надпись "органический продукт", а также производные от этого слова, на упаковке продукции, имеющей международные органик-сертификаты.
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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