Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T03:01+0300
https://ria.ru/20191205/1561981314.html
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"
https://cdn23.img.ria.ru/images/151257/19/1512571925_0:145:4180:2496_1036x0_80_0_0_e327125cbcd0095436973c0c1efc091e.jpg
РИА Новости

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"

03:01 05.12.2019
5777
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
Посетители на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления.
В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров.
Автор обращает внимание на суровые климатические условия в России. Минимальная температура в Сибири зимой может достигать минус 70 градусов. Русская зима сравнивается с "острым кинжалом", который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.
В пример приводится Северная война против Швеции (1700 – 1721), Отечественная война (1812) против Французской империи во главе с Наполеоном и Великая Отечественная война (1941-1945) против Германии во главе с Адольфом Гитлером.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
1 ноября, 08:13
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
По словам автора, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России "волосатиками", поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян "воинственным народом".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
2 октября, 16:24Россия-Китай: Главное
Эксперт: Россия и Китай являются незаменимыми стратегическими партнерами
384862710
Обсудить 7
Северная война (1700 - 1721)Великая Отечественная война (1941-1945)Отечественная война (1812)ШвецияГерманияКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Рейхстага
В бундестаге назвали высылку российских дипломатов контрпродуктивной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил найти решение проблемы клеветы среди депутатов
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Заседание по обжалованию ареста Соколова перенесли на 16 декабря
Министр внутренних дел Республики Абхазия Гарри Аршба
Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме
Инвалидная коляска
Конференция "Общество без границ" открыла декаду инвалидов на Алтае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет видеть в парламенте представителей оппозиции
Телеведущий Валдис Пельш
Директор Валдиса Пельша опроверг сообщения о его госпитализации
Денис Паслер
Губернатор поручил проверить все мосты в области после ЧП в Оренбурге
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
Костюмер раскрыла секреты одежды героев из "Однажды в... Голливуде"
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
Рафаэль Гросси
Москва рассчитывает на плодотворную работу с новым главой МАГАТЭ
Капля левитирующей жидкости
Ученые из Тюмени исследовали процессы левитации жидкости
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. 21 ноября 2019
Поезда на МЦД из Подольска в Москву следуют с увеличенными интервалами
Кадры с места стрельбы в Перми
СК опубликовал видео осмотра места стрельбы в Перми
Пресс-конференция Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51СМИ: в США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон
05:44В Лондоне состоялась премьера фильма о Первой мировой войне "1917"
05:34Ургант оценил слова Певцова о "предательстве России" в адрес Познера
05:31Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
05:25Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
05:21Сирийские медики возвращаются к работе в Алеппо
05:15США полагают, что Иран тайно перебрасывает ракеты в Ирак, сообщают СМИ
05:08Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС
05:07Россияне планируют потратить на новогодние каникулы по 18 тысяч рублей
05:06На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
05:02Производители органик-продуктов просят отсрочить проверки после января
04:54СМИ: при стрельбе в Перл-Харбор один человек погиб и трое пострадали
04:48США опровергли сообщения о планах отправки военных на Ближний Восток
04:40Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
04:37Игры трех маленьких тигрят попали на камеру на Земле леопарда
04:30МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
04:15Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
04:06Дебошир с рейса Новосибирск-Хабаровск стал фигурантом уголовного дела
04:03В Госдуме хотят ужесточить наказание для "черных коллекторов"
03:59Биржи США вернулись к росту на оптимизме по торговле с Китаем
Лента новостейМолния