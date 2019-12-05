Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сегодня в Сегодня в Китае многие называют россиян "воинственным народом". Об этом пишет китайское издание Sohu в попытке объяснить природу этого явления.

В статье приводится мнение, что Россия – это страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена Российской империи и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров.

Автор обращает внимание на суровые климатические условия в России. Минимальная температура в Сибири зимой может достигать минус 70 градусов. Русская зима сравнивается с "острым кинжалом", который неоднократно помогал стране побеждать в войнах.

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.

По словам автора, в эпоху правления династии Цин (1644-1912) китайцы презрительно называли жителей России "волосатиками", поскольку страна захватила немало территорий Китая. Однако сегодня местные жители по большей части называют россиян "воинственным народом".